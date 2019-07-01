Son Dakika Haberleri: Cam malzemesi, kadınların ve çocukların elinde sanat eserine dönüşüyor
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Cam malzemesi, kadınların ve çocukların elinde sanat eserine dönüşüyor

1 saat önce

Cam malzemesi, kadınların ve çocukların elinde sanat eserine dönüşüyorSAMSUN - Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan cam kursu, unutulmaya yüz tutmuş cam işleme sanatını yeniden canlandırıyor.

Cam malzemesi, kadınların ve çocukların elinde sanat eserine dönüşüyor
SAMSUN - Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan cam kursu, unutulmaya yüz tutmuş cam işleme sanatını yeniden canlandırıyor.
Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan cam işleme kursu, 12 kursiyerle derslerine başladı. Samsun'un farklı ilçelerinden gelen kursiyerler burada ücretsiz olarak eğitim görüyorlar. Cam işleme sanatını insanlara yeniden aşılamayı amaçladıklarını belirten kurs öğretmeni Tuğba Deniz, "Cam işleme sanatı yeterince atölye ve ustanın olmamasından dolayı unutulmaya yüz tutmuş sanatların arasına girdi. İlkadım Halk Eğitim Merkezi sayesinde insanlara bu sanatı yeniden aşılamayı amaçlıyoruz" dedi.
Cam işleme kursu insanların yoğun ilgisiyle beraber Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezinde eğitimlerine devam ediyor.
Cam malzemesi, kadınların ve çocukların elinde sanat eserine dönüşüyor
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:09 Kaynak: İHA
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