ÇAM MANTARI GEÇİM KAYNAĞI OLDU - Son Dakika

MERSİN'in Silifke ilçesinde kış aylarında yağmurdan sonra ormanlarda çıkan ve kilosu 40 TL'ye satılan çam mantarı, vatandaşların geçim kaynağı oldu.

Türkiye'de en çok bilinen yaban mantarı türü olan ve ormanlık alanda yetişen çam mantarları, kış aylarında yoğun yağışların ardından çıkmaya başladı. Vatandaşlar, Şubat-Mart aylarındaki yağmurun ardından havanın güzelleşmesiyle ormanların yolunu tuttu. Lezzeti nedeniyle kilosu 40 TL'ye satılan çam mantarları, çok sayıda vatandaşın da geçici olarak geçim kaynağı oldu.

Ailesiyle mantar toplamaya çıkan Sevil Özdemir, "Topladığımız mantarları mangalda ızgara yapıyoruz, sotesini yapıyoruz. Fazla topladıklarımızı pazarda satıyoruz. Toplarken çok dikkatli olunması gerekiyor" dedi.