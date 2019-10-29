Cam mozaiğinden yapılan dev Türk Bayrağı havadan görüntülendi

Beykoz'da 240 bin mozaik parçasıyla yapılan dev Türk Bayrağı ziyarete açıldı

İSTANBUL - Beykoz'da 240 bin cam mozaik parçasından oluşan dev Türk Bayrağı ziyarete açıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapımına başlanan cam mozaik bayrak Beykozluların yoğun katılımıyla tamamlandı. Cam mozaik Türk Bayrağının ziyarete açılışı, Barış Pınarı Harekatı şehit ve gazileri anısına yapıldı. Açılışı yapılan dev Türk Bayrağı havadan görüntülendi.

Beykoz'da Cumhuriyet'in 96. Kuruluş yıl dönümü kapsamında yapımına 22 Ekim Salı günü başlanan, cam mozaiklerden oluşan dev Türk Bayrağı yapımı tamamlanarak ziyaret açıldı. Açılışa Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile çok sayıda Beykozlu katıldı. Beykoz Kaymakamlığı ve Beykoz Belediyesi tarafından yapılan cam mozaik Türk Bayrağı, Beykozluların yoğun katılımıyla oluşturuldu. Türk Bayrağının yapımına her yaştan Beykozlu yoğun ilgi gösterdi. Meydandan geçen ilçe sakinleri, çocuklar, gençler ve öğrenciler, cam mozaik Türk Bayrağına parça ekleyerek cam sanatçılarına yardım etti. 240 bin cam mozaik parçasıyla 6 x 4 metre ölçülerinde yapılan dev bayrağın yapımı hemen hemen 1 hafta sürdü. Cam mozaikten oluşan dev Türk Bayrağı, Barış Pınarı Harekatı şehit ve gazileri anısına ziyarete açıldı. 15 Temmuz Şehitler Meydanında kalıcı olarak sergilenmeye başlanan dev bayrak görenleri kendisine hayran bıraktı.

Cam mozaiğinden yapılan dev Türk bayrağının açılışında konuşan Belediye Başkanı Murat Aydın, "200 yılı aşkın süreçtir sanayi olarak cam burada Beykozlu hemşehrilerimizin katkısıyla üretilmektedir. 240 bin cam mozaikten oluşan bayrağımızı Barış Pınarı Harekatının hatırası olarak Cumhuriyet Bayramımızda inşa etmiş olduk. Bugün de bayrağımızı burada sergiliyoruz. Emeği geçen bütün hemşehrilerimizi kutluyorum. İyi bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

240 bin cam mozaik parçasından oluşan dev Türk Bayrağı drone ile havadan görüntülendi.