İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi - Son Dakika
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İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi

03.05.2022 09:52

- İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi Şirinevler'de bir şahıs park halindeki onlarca aracı cam parçasıyla çizdi Bazı araçlara anlaşılamayan kelimelerde yazan şahsın ne yaptığına kimse anlam vermedi Araç sahiplerine emniyete gidip şahsın yakalanması...

- İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi

Şirinevler'de bir şahıs park halindeki onlarca aracı cam parçasıyla çizdi

Bazı araçlara anlaşılamayan kelimelerde yazan şahsın ne yaptığına kimse anlam vermedi

Araç sahiplerine emniyete gidip şahsın yakalanması için şikayetçi oldu

İSTANBUL - Şirinevler'de bir şahıs elindeki cam parçasıyla park halindeki onlarca araca tek tek çizerek zarar verdi. Bazı araçlara da anlaşılamayan kelimelerde yazan şahsın, bu olayı neden gerçekleştirdiğine kimse anlam veremedi. Olay anı kameralara yansırken, araçları görünce şoke alan vatandaşlar emniyete giderek şikayetçi oldu.

Olay, önceki gün saat 06.00 sıralarında Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde semtteki bir caddeye giren kimliği belirsiz bir şahıs, elindeki cam parçası olduğu düşünülen bir cisimle park halindeki onlarca aracı tek tek çizerek zarar verdi. Cadde boyunca araçlara zarar veren şahıs ardından yaya olarak uzaklaşarak kayıplara karıştı. İlginç olay ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Onlarca aracı çizip, anlaşılmayan kelimeler yazdı

Olayın ardından saat 11.00 sıralarında sokağa inen vatandaşlar, araçlarında çok sayıda çizik olduğunu görünce şaştı. Cadde üzerindeki bütün araçların çizildiğini fark eden vatandaşlar, güvenlik kameralarını inceleyince şoke oldu. Kimliği belirsiz bir şahsın araçları çizdiğini gören vatandaşlar, olayın şokunu atlattıktan sonra soluğu emniyette aldı. Araç sahibi çok sayıda vatandaş, "mala zarar verme" suçundan ifade vererek olayı gerçekleştiren şahıstan şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin olay yerindeki araçların üzerinde yaptığı incelemelerde ise şahsın anlaşılamayan kelimeleri yazdığı da ortaya çıktı.

"50-60 araç diyorlar ama belki de daha fazladır"

Olayla ilgili konuşan bir araç sahibi, "Akşam aracımızı park ettik ve eve yatmaya gittik. Sabah kalktığımız da durum buydu. Kamera görüntülerine baktık, sadece 30-35 araç bizim mahallemizde var. Polislerin söylediğime gören meydan da daha fazla araçta çizik varmış. 50-60 araç diyorlar ama belki de daha fazladır. Emniyete gidip şikayetçi olacağız mağduruz" dedi. Diğer bir araç sahibi ise, "Saat 06.00 sıralarında olay olmuş. Bizim caddede 9 tane araç çizilmiş ve tek bir şahıs tarafından yapılmış" ifadelerini kullandı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi
İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi
İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi
İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi
İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi
İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi
İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi
İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi
İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi
İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi
İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi
İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi
İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi
İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi
İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi
İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi
İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi - Son Dakika


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