Cam Piramit'te 'Bağış Kabul Merkezi' kuruluyor - Son Dakika
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Cam Piramit'te 'Bağış Kabul Merkezi' kuruluyor

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde iş dünyası ve STK temsilcilerinin katılımıyla kurulan Korona virüs Dayanışma Platformu, salgın kapsamında alınacak önlemler ve ayni (gıda) yardımlar konusunu ele almak üzere toplandı.

Cam Piramit'te 'Bağış Kabul Merkezi' kuruluyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde iş dünyası ve STK temsilcilerinin katılımıyla kurulan Korona virüs Dayanışma Platformu, salgın kapsamında alınacak önlemler ve ayni (gıda) yardımlar konusunu ele almak üzere toplandı. Başkan Muhittin Böcek, salgın nedeniyle başta turizm olmak üzere birçok sektörde binlerce kişinin işsiz kaldığını belirterek, "El ele vererek öncelikle işsiz kalan hemşehrilerimiz ve aileleri olmak üzere desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yanında olacağız" dedi. Başkan Böcek, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde 'Bağış Kabul Merkezi' oluşturduklarını belirterek kurum ve vatandaşların merkeze gıda bağışı yapabileceğini söyledi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda Başkan Muhittin Böcek'in başkanlığında bir araya gelen ATSO, AESOB, AKTOB, YÖRSİAD, KONSİAD, MÜSİAD, TÜRSAB, OSB, ALTSO, MATSO, KUTSO gibi meslek odaları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, turizmciler ve iş insanları Korona virüs salgınına karşı Antalya ve 19 ilçesinde yapılacakları ele aldı. Toplantıda sosyal mesafe kuralına uygun bir oturma düzeni yapılırken, maske ve eldiven kullanım kurallarına da dikkat edildi. Antalya Koronavirüs Dayanışma Platformu'nun yapacağı çalışmaların büyük önem taşıdığını söyleyen Başkan Böcek, "Gün dayanışma günüdür?. Antalya'da yüz binlerce insanımız salgın nedeniyle gelirsiz ve işsiz kaldı. Bu durumdan aileleri de etkilendi. Şimdi dayanışma zamanı. Antalya'da iş dünyası ve hayırseverlerimizle tek yürek olarak bu zorlu süreçte gelirlerini kaybeden hemşerilerimizin ayni (gıda) yardımlarımla yanında yer alacağız" diye konuştu.


Toplantıda Oda ve STK'lar yapılması gereken yardımlarla ilgili görüş ve önerilerini dile getirdi. Başkan Muhittin Böcek de Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs salgınına yönelik önlemleri ve çalışmaları hakkında platforma bilgi sundu. Başkan Böcek bu süreçte özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının her daim yanlarında olduklarını söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın da yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu söyleyen Başkan Böcek, "Devam eden sıcak yemek yardımlarına ek olarak, sosyal gelirine bakılmaksızın evden çıkamayan ve yemek yapamayacak durumda olan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza da sıcak yemek yardımı yapıyoruz. Yemeğini yapabilecek durumda olan vatandaşlara ise kuru gıda yardımında bulunuyoruz" dedi.


Altyapımız hazır


Antalya'da turizm sektörü başta olmak üzere yüz binlerce hizmet sektörü çalışanı ile tarım ve sanayi çalışanının koronavirüs salgını sonrası işsiz kaldığına dikkat çeken Başkan Böcek, "Sürecin en az 3 ay süreceğini göz önüne alarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. İşsiz kalan vatandaşlar önceliğimiz olmak üzere, sosyal güvencesi olmayan, ekonomik anlamda yardıma muhtaç olan insanlarımıza ayni (gıda) yardım yapacağız. 19 ilçede alt yapımız hazır. Tek yapmamız gereken el ele vererek işsiz kalan hemşehrilerimize ve ailelerine ihtiyaç duydukları ayni (gıda) yardımları ulaştırmaktır" dedi.


Cam Piramit'te bağış merkezi


Cam Piramit'te Bağış Kabul Merkezi oluşturduklarına dikkat çeken Başkan Böcek, "Zor günleri el ele, gönül gönüle aşacağız. İş kaybı yaşayan vatandaşlarımıza ayni (gıda) yardım yapacağız. Bunun için Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezimizi bir süreliğine 'Bağış Kabul Merkezi'ne dönüştürüyoruz. Ayni (gıda) yardımı yapmak isteyen kurum ve hayırsever vatandaşlarımız Büyükşehir Belediyesinin 444 94 20 numaralı telefonundan bilgi alabilir. Ayni (gıda) yardımlarını Bağış Kabul Merkezimize ulaştırabilir. Biz de belediye olarak bize ulaşan, sosyal incelemesi yapılan, sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine ekiplerimiz tarafından gıda paketlerini ulaştıracağız. Her zaman söylediğimiz gibi biz birlikte güçlüyüz. Biz birlikte yaparız" şeklinde konuştu.


Korona virüs dayanışma merkezi şu isimleren oluşuyor: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin BöcekK, ATSO Başkanı Davut Çetin, ATSO Başkanı Yrd. Cihangir Deniz, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, ATB Başkanı Ali Çandır, TÜRSAB Başkanı Ferit Turgut, OSB Başkanı Ali Bahar, OSB Başkan Yrd. Hasan Ali Gönen, KUTSO Başkanı Murat Günay, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, BAKSİFED Başkanı Abdullah Erdoğan, ANTİAD Başkanı Ferhat Yıldız, MÜSİAD Başkanı Boğaçhan Göksu, Antalya İnşaat Müteahhitleri Dernek Başkanı Atılgan Sert, YÖRSİAD Başkanı Aykut Ege, KONSİAD Başkanı İlhami Kaplan, Akdeniz Sanayici İşadamları Dernek Başkanı Veysel Mutlu, Antalya Organize Sanayi İşadamları Dernek Başkanı Ahmet Kasapoğlu, Antalya Genç İş İnsanları Dernek Başkanı Osman Sert, Antalya İş Kadınları Dernek Başkanı Gülseren Açar, AGİDER Başkanı Figen Sayın, Genç Organize Sanayi Dernek Başkanı Elçin Ekici Öztürk, Antalya Doğu ve Güneydoğulu İşadamları Dernek Başkanı Aykut Eminoğlu, DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer, Antalya Serbest Bölge İşadamları Dernek Başkanı Mustafa Emre Şandan, ALSİAD Başkanı Akın Tabaklar, MASİAD Başkanı Mücahit Tatar. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Cam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:37 Kaynak: İHA

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