Cam sanatının evi 'Eskişehir' oldu - Son Dakika

Cam sanatının evi 'Eskişehir' oldu

30.04.2021 10:01
Cam sanatının evi 'Eskişehir' oldu, System.String[]

Eskişehir'in simgesi Odunpazarı bölgesindeki cam sanatları atölyesinde üretim pandemiye rağmen devam ediyor.

Eskişehir'in simgesi Odunpazarı bölgesindeki cam sanatları atölyesinde üretim pandemiye rağmen devam ediyor.

Eskişehir'de Odunpazarı Belediye'si tarafından kurulan cam sanatları atölyesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Uzun yıllardır gerek farklı illerden, gerek farklı ülkelerden birçok turistin ağırlandığı Odunpazarı'nda, cam sanatçıları görsel şölen sergiliyor. Türkiye'de az sayıda bulunan sıcak cam atölyelerinden birisinin bulunduğu Eskişehir'de, üretilen cam ürünlerin satışı ve sergisi belediye bünyesinde yapılıyor. Pandemiye rağmen işleyişine devam eden atölyede meslek eğitimleri verilerek, bir çok cam sanatçısı yetiştiriliyor. Burada yetişen cam ustaları ardından Türkiye'nin bir çok yerinde bu alanın gelişmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

"Eskişehir'de ciddi anlamda cam sanatçısı çoğaldı"

Cam sanatları atölyesinde üretilen ürünler ve verilen eğitimler hakkında bilgiler veren Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt, "Cam sanatları Odunpazarı Belediyesi tarafından ciddiye alınan bir sanat dalıdır. Belki de cam fırını ve cam atölyeleri olan tek belediyeyiz. Uluslararası Cam Festivali'ni düzenli bir biçimde yapıyorduk ama pandemi buna engel oldu. Ancak atölyelerimiz de üretimlerimiz devam ediyor. Şu gördüğünüz bizim atölyelerimiz de çalışanlarımız tarafından üretilen materyaller. Biz bunları satıyoruz, sergiliyoruz, izleyicilere dersini veriyoruz, onları eğitiyoruz. Şu anda Eskişehir'de, ciddi anlamda cam sanatçısı çoğaldı. Bunun ticaretine başladılar ve gelen turistlere de satmak suretiyle para kazanıyorlar. Belediye olarak bu işi sürdürmeyi hedefliyoruz. Bazı görüşmelerimiz var. Bu işi biraz ev atölyelerine dönüştürmek gibi bir niyetimiz var. Ama öncelikle bir normalleşelim, normalleştikten sonra da alacağımız küçük makinelerle bu el sanatını geliştirecek ortamı sağlarız diye düşünüyorum. Eskişehir'de Güzel Sanatlar Fakültemiz var, burada da bir cam atölyesi vardı. Büyükşehir belediyemizin bizden önce açmış olduğu bir cam müzesi var. Şimdi Odunpazarı Belediyesi'nin cam müzesi ve atölyesi oldu. İnsanların bu konuda yeteneğini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de bir ya da iki tane daha böyle atölye var"

Odunpazarı Evleri ile bütünleşen cam sanatları atölyesinde cam sanatçısı olan İsmail Özsolak ise atölyeyi şu şekilde anlattı:

"Burası Odunpazarı Belediyesi'ne ait sıcak cam atölyesi. Buranın diğer cam atölyelerinden farkı, bir belediyeye ait sayılı sıcak cam uygulama merkezinden birisi olması. Bunun dışında Türkiye'de bir ya da iki tane daha böyle atölye var. Onlar da İstanbul'da. Burası belediyenin desteğiyle tamamen halka hizmet veren, görsel şovların yapıldığı bir atölyedir." - ESKİŞEHİR

Cam sanatının evi 'Eskişehir' oldu
Cam sanatının evi 'Eskişehir' oldu
Cam sanatının evi 'Eskişehir' oldu
Cam sanatının evi 'Eskişehir' oldu
Cam sanatının evi 'Eskişehir' oldu
Cam sanatının evi 'Eskişehir' oldu
Cam sanatının evi 'Eskişehir' oldu

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Eskişehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cam sanatının evi 'Eskişehir' oldu - Son Dakika


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