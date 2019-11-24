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Cam Sanatları Merkezi Mustafa Ağatekin'i ağırladı
6 saat önce
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Cam Sanatları Merkezi tarafından düzenlenen sanatçı buluşmaları kapsamında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü Öğretim Üyesi aynı zamanda da Cam Bölüm Başkanı olan Mustafa Ağatekin, iki gün boyunca birbirinden güzel cam eserler üretti.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:08 Kaynak: İHA
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Cam Sanatları Merkezi tarafından düzenlenen sanatçı buluşmaları kapsamında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü Öğretim Üyesi aynı zamanda da Cam Bölüm Başkanı olan Mustafa Ağatekin, iki gün boyunca birbirinden güzel cam eserler üretti.
Cam Sanatları Merkezi tarafından düzenlenen sanatçı buluşmaları, etkinliğin son gününde de devam etti. Cam meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, konuk sanatçı Mustafa Ağatekin camı şekillendirmeyi sürdürdü. Ağatekin'e Sıcak Cam Atölyesinde çalışan cam sanatçıları da yardım etti. Zaman zaman kendisini izleyen vatandaşları da yaptıkları çalışma ile ilgili bilgilendiren Ağatekin, birbirinden eşsiz cam eserler üretti. Ağatekin, iki gün boyunca ürettiği cam eserlerden ikisini Odunpazarı Belediyesine hediye etti. - ESKİŞEHİR
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