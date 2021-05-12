CAM SERA İÇİNDE SÜS BALIĞI YETİŞTİRİYOR - Son Dakika

CAM SERA İÇİNDE SÜS BALIĞI YETİŞTİRİYOR

12.05.2021 10:04

ANTALYA'da cam serada, sebze ve tropikal meyve üretiminden sonra balık üreticiliği ve yetiştiriciliği yapılıyor.

ANTALYA'da cam serada, sebze ve tropikal meyve üretiminden sonra balık üreticiliği ve yetiştiriciliği yapılıyor. Çiftçi Ali Kaçak, ailesiyle birlikte 11 yıldır cam sera içine kurduğu üretim havuzlarının içinde süs balığı üretip yetiştirerek satışını yapıyor.

Antalyalı çiftçi Ali Kaçak, sebze üretimini bırakıp cam serada süs balığı üretimi ve yetiştiriciliğine başladı. Ali Kaçak, oğlu Kemal ve kızı Elif Kaçak ile birlikte serada süs balığı yetiştiriciliği yaptığını belirtti.

Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'ndeki serada 1998 yılından 2009 yılına kadar domates ve çeşitli sebze üretimi yaptığını anlatan Ali Kaçak, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Merkezi'ndeki bazı tanıdıklarının, serada süs balığı yetiştiriciliğinde deneme amaçlı çalışmalar yaptığını, bu şekilde kendisinin de balık yetiştiriciliğine başladığını söyledi.

Kaçak, çalışmalarını şöyle anlattı

Serada sebze üretimi zor ve çok zahmetli. Bu nedenle seracılığı bırakma kararı aldım. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü de sebzeleri söktüğüm serada süs balığı yetiştiriciliği deneme çalışmaları başlattı. Deneme çalışmaları sona erince bu kez bunu ben de yapmak istedim. Anaç çeşitleri verdiler ve ben de yetiştirmeye başladım. Türkiye'de serada balık üreten belki de tek kişi oldum. Benden sonra tabi serada süs balığı yetiştiriciliği yaygınlaştı. 5 dönüm sera içinde bulunan 150 havuzda başta kırmızı Japon süs balığı olmak üzere Çin, Tayland ve Endonezya'dan ithal edilen canlı doğurgan süs balık çeşitlerini üretiyorum. Yerli tür süs balıkları da yetiştiriyoruz. Şu anda 300 bin adet yavru süs balığı var. Ortalama 1 TL'den alıcı buluyor. Online satış da yapıyoruz. Antalya ve çevre illerinden müşterilerimiz çiftliğimize gelip alabiliyor. İç piyasanın talebini karşılamakta bir hayli zorlanıyoruz. Yıllık 300 binin üzerinde balık yetiştirme potansiyelimiz var.

SERA, ÜRETİMİ ARTTIRIYOR

Meyve sebzede olduğu gibi süs balığı yetiştiriciliğinde de 'erkenci' dönem olduğunu anlatan Ali Kaçak, Dış alanda süs balık yetiştiriciliği 4-5 ay sürüyor. Ancak serada 2,5 ay daha erken yetişiyor. Yılda 12 milyon liralık ithalat yapılıyordu. Bu para ülkemizde kalmaya başladı dedi.

BABA MESLEĞİNE SAHİP ÇIKACAK

Sağlık personeli olmak için eğitim gören Ali Kaçak'ın kızı Elif Kaçak, baba mesleğine ağabeyiyle birlikte sahip çıkmak istediğini söyledi. Rengarenk süs balıklarını çok sevdiğini anlatan Kaçak, Vaktim olduğu zamanlarda ağabeyimle birlikte balıkların bakımını gerçekleştiriyoruz, babama yardım ediyorum. Gelecekte kendi mesleğimi yapmak istiyorum ama bu çiftlik de benim için çok önemli diye konuştu.

CAM SERA İÇİNDE SÜS BALIĞI YETİŞTİRİYOR
CAM SERA İÇİNDE SÜS BALIĞI YETİŞTİRİYOR
CAM SERA İÇİNDE SÜS BALIĞI YETİŞTİRİYOR
CAM SERA İÇİNDE SÜS BALIĞI YETİŞTİRİYOR

Akdeniz, Antalya, Çiftçi, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CAM SERA İÇİNDE SÜS BALIĞI YETİŞTİRİYOR - Son Dakika


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