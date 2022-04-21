Son dakika haberleri! CAM SİLERKEN 2'NCİ KATTAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haberleri! CAM SİLERKEN 2'NCİ KATTAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ

21.04.2022 16:21

Son dakika gündem haberi... DÜZCE'de, 2'nci kattaki evinin penceresinin camlarını silerken bastığı mermerin kırılması sonucu düşen Fitnat Aktaş (70), yaşamını yitirdi.

DÜZCE'de, 2'nci kattaki evinin penceresinin camlarını silerken bastığı mermerin kırılması sonucu düşen Fitnat Aktaş (70), yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra Beyciler Mahallesi 1610. Sokak'taki 4 katlı bir binada meydana geldi. Fitnat Aktaş, 2'nci kattaki evinin penceresinin camlarını silerken bastığı mermerin kırılması sonucu beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Hayatını kaybettiği belirlenen Fitnat Aktaş'ın cenazesi, polisin incelemesinin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri! CAM SİLERKEN 2'NCİ KATTAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ
Son dakika haberleri! CAM SİLERKEN 2'NCİ KATTAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ
Son dakika haberleri! CAM SİLERKEN 2'NCİ KATTAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ
Son dakika haberleri! CAM SİLERKEN 2'NCİ KATTAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ
Son dakika haberleri! CAM SİLERKEN 2'NCİ KATTAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ
Son dakika haberleri! CAM SİLERKEN 2'NCİ KATTAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ
Son dakika haberleri! CAM SİLERKEN 2'NCİ KATTAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ

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70 yaşında cam silen kadın 3.kattan düşerek hayatını kaybetti 70 yaşında cam silen kadın 3.kattan düşerek hayatını kaybetti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! CAM SİLERKEN 2'NCİ KATTAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! CAM SİLERKEN 2'NCİ KATTAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ - Son Dakika
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