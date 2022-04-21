Cam silerken 3. kattan düşen kadın öldü - Son Dakika
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Cam silerken 3. kattan düşen kadın öldü

21.04.2022 16:46

Düzce'de evinin camlarını silerken dengesini kaybederek 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

Düzce'de evinin camlarını silerken dengesini kaybederek 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

Beyciler Mahallesi 1610 Sokak'ta yaşayan Fitnat Aktaş (70), evinin camlarını sildiği sırada dengesini kaybederek 3. kattan beton zemine düştü.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aktaş'ın cenazesi, incelemenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Merkezi morguna kaldırıldı.

Cam silerken 3. kattan düşen kadın öldü
Cam silerken 3. kattan düşen kadın öldü
Cam silerken 3. kattan düşen kadın öldü
Cam silerken 3. kattan düşen kadın öldü

YORUMLAR
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Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cam silerken 3. kattan düşen kadın öldü - Son Dakika


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