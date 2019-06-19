Cam silerken 3'üncü kattan düşen kadın öldü
1 saat önce
ÇORUM'da temizlik yaptığı binanın 3'üncü katındaki dairenin penceresinden dengesini kaybederek düşen Reşide Temel (56) hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:45 Kaynak: DHA
ÇORUM'da temizlik yaptığı binanın 3'üncü katındaki dairenin penceresinden dengesini kaybederek düşen Reşide Temel (56) hayatını kaybetti.
Olay, Gülabibey Mahallesi Beytepe 1'inci Sokak'ta bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Dairenin camlarını silen Reşide Temel, çıktığı pencerede dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan Temel, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı. Temel, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis
ekipleri 3 çocuk annesi Reşide Temel'in düştüğü alana güvenlik şeridi çekerek çevrede inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Çorum
Son dakika! Yeni askerlik sistemiyle ilgili nihai oylama 25 Haziran'da yapılacak
Son Dakika! Bakan Pakdemirli, Araklı'daki sel faciasında ölü sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı
Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki fark açılıyor? İşte Konda araştırmanın anket sonucu
HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu devam edecek