Cam silerken 4. kattan düşen kadının feci ölümü - Son Dakika

Cam silerken 4. kattan düşen kadının feci ölümü

Cam silerken 4. kattan düşen kadının feci ölümü Genç kadının yakınları bina önünde gözyaşlarına boğulurken, çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı Isparta'da 6 katlı binanın 4.kat camından beton zemine düşen 25 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Cam silerken 4. kattan düşen kadının feci ölümü

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Genç kadının yakınları bina önünde gözyaşlarına boğulurken, çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı

ISPARTA - Isparta'da 6 katlı binanın 4.kat camından beton zemine düşen 25 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay bugün 16.00 sıralarında Sav Kasabası'ndaki Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taşınacakları evin temizliği için boş dairede cam silen Sueda Sıdıka Furkan(25), dengesini kaybetmesi sonucu çift bloklu dairenin arasında kalan beton zemine düşerek ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller sonucu genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının yakınları bina önünde gözyaşlarına boğulurken, çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Öte yandan, talihsiz kadının cenazesi gerekli işlemlerin ardından otopsi için hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Isparta, Cam, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 06:54 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cam silerken 4. kattan düşen kadının feci ölümü - Son Dakika
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