Cam silerken 4. kattan otomobilin üzerine düştü, o anlar kameraya yansıdı
1 saat önce
Ataşehir'de cam silerken dengesini kaybeden bir kadın, 4. kattan o sırada yolda ilerleyen bir otomobilin üzerinde düştü.
Ataşehir Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:48 Kaynak: İHA
'de cam silerken dengesini kaybeden bir kadın, 4. kattan o sırada yolda ilerleyen bir otomobilin üzerinde düştü. Temizlikçi kadın yaralanırken düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 2 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinde Kayışdağı Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 4. katında bulunan bir evin camlarını silen temizlikçi kadın, dengesini kaybederek yolda ilerleyen bir otomobilin üzerine düştü. Otomobilin üzerinden de yola savrulan kadın yaralandı. İlk müdahale çevredekiler tarafından yapılan kadın olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kadının 4. kattan düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL
Parlamentoya bebeğiyle gelen milletvekili dışarı çıkarıldı Ataşehir'de temizlikçi kadının 4. kattan düşme anı kamerada (YENİDEN) Muğla'da çıkan orman yangını köylere ulaştı! Köylüler evlerini terk ediyor 12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi