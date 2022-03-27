CAM SİLERKEN 5'İNCİ KATTAN DÜŞEN KADIN AĞIR YARALANDI - Son Dakika
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CAM SİLERKEN 5'İNCİ KATTAN DÜŞEN KADIN AĞIR YARALANDI

27.03.2022 16:48

ZONGULDAK'ta bir binanın beşinci katında cam sildiği sırada dengesini kaybedip beton zemine düşen Aysel Negüzel (54), ağır yaralandı.

ZONGULDAK'ta bir binanın beşinci katında cam sildiği sırada dengesini kaybedip beton zemine düşen Aysel Negüzel (54), ağır yaralandı.

Olay, Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın en üst katında, iddialara göre, cam sildiği sırada dengesini kaybeden Aysel Negüzel, beton zemine düştü. Olayı görenlerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları il müdahalenin ardından yaralanan kadını ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CAM SİLERKEN 5'İNCİ KATTAN DÜŞEN KADIN AĞIR YARALANDI
CAM SİLERKEN 5'İNCİ KATTAN DÜŞEN KADIN AĞIR YARALANDI
CAM SİLERKEN 5'İNCİ KATTAN DÜŞEN KADIN AĞIR YARALANDI

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Ereğli, Müftü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CAM SİLERKEN 5'İNCİ KATTAN DÜŞEN KADIN AĞIR YARALANDI - Son Dakika


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