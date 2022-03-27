Zonguldak'ta cam silerken 5. kattan düşen kadın öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta cam silerken 5. kattan düşen kadın öldü

27.03.2022 17:07
Zonguldak'ta cam silerken 5. kattan düşen kadın öldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cam sildiği sırada 5. kattan düşerek ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cam sildiği sırada 5. kattan düşerek ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti.

Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Sokak'ta 5 katlı binanın son katında temizlik yapmak için pencereye çıkan Aysel Negüzel (54), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

YORUMLAR
500
Cam silerken dengesini kaybeden kadın 5. kattan beton zemine düştü Cam silerken dengesini kaybeden kadın 5. kattan beton zemine düştü Bursa'da gece kulübü işletmecilerinin arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 5 kişi gözaltına alındı! Bursa'da gece kulübü işletmecilerinin arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 5 kişi gözaltına alındı! Eşinden boşanan adam 5 katlı binanın çatı katına çıktı, ekipleri alarma geçirdi Eşinden boşanan adam 5 katlı binanın çatı katına çıktı, ekipleri alarma geçirdi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta cam silerken 5. kattan düşen kadın öldü - Son Dakika


Son Dakika
17:27 Zonguldak'ta feci kaza! Dengesini yitiren kadın 5. kattan beton zemine düştü
17:17 Burak Elmas'ın "Masaya yumruk vurdum" sözlerine, TFF'den cevap geldi: Hayal ürünü
17:14 Kayıp olarak aranıyordu! 41 yaşındaki adam yanı başında siyanürle göl kenarında ölü bulundu
17:12 Fatih Terim geri dönebilir mi? İşte Galatasaray'da başkan seçilirse İmparator'la çalışacak başkan adayları
16:36 Erdoğan ve genç çiftçi arasında salondakileri güldüren konuşma: Beni ortaklığa kabul eder misin?
16:34 Vladimir Putin'in akıl hocası Aleksandr Dugin'den korkutan tehdit: Kazanamazsak ne Rusya kalır ne de dünya
16:29 Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde kullanılan silahı saklayan firari sanık Ahmet İskender Türkiye'ye getirilip tutuklandı
16:17 Konuşanlar'ın son bölümünde Hasan Can Kaya ile izleyici arasındaki diyalog, salonda soğuk terler döktürdü!
16:08 Rıza Çalımbay'dan futbol dünyasına ilişkin çarpıcı yorumlar
15:59 Rusya'nın saldırıları sonrasında Lviv halkı kiliseleri doldurdu! Ülkeleri için dua ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 17:42:58. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta cam silerken 5. kattan düşen kadın öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement