PENCEREDEN DÜŞEREK ÖLEN ZEYNEP, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

ESKİŞEHİR'de cam silerken, üçüncü kattaki evlerinin penceresinden apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Zeynep Kırlı (25), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Lise mezunu olan genç kızın üniversite okuma hayali için sınavlara hazırlandığı öğrenildi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde dün, ailesiyle birlikte oturan Zeynep Kırlı, 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evlerinin camlarını silmek için pencereye çıktı. Dengesini kaybeden Kırlı, yaklaşık 7 metrelik yükseklikten apartmanın iç kısmına bakan boşluğa düştü. Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcılık incelemesinin ardından Zeynep Kırlı'nın cansız bedeni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

'HAYALİ ÜNİVERSİTE OKUMAKTI'

Zeynep Kırlı için Fatih Mahallesi'ndeki İbrahim-Rukiye Demirel Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Zeynep Kırlı'nın babası Levent Kırlı ile çok sayıda yakını katıldı. Zeynep Kırlı'nın cenazesi kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Zeynep Kırlı'nın Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Matbaa Teknolojileri bölümünden mezun olduğu, bu yıl hayali olan üniversitede okumak için sınavlara hazırlandığı öğrenildi.