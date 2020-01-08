Cam silerken dengesini kaybetti, 5. kattan dereye düştü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cam silerken dengesini kaybetti, 5. kattan dereye düştü - Son Dakika

Cam silerken dengesini kaybetti, 5. kattan dereye düştü

6 saat önce

Pendik'te binanın 5. katındaki evin camını silen kadın dengesini kaybedip binanın yanındaki dereye düştü.

Cam silerken dengesini kaybetti, 5. kattan dereye düştü, System.String[]

Pendik'te binanın 5. katındaki evin camını silen kadın dengesini kaybedip binanın yanındaki dereye düştü. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından dereden sedyeyle kurtarılan ağır yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.


Pendik Çamçeşme Mahallesinde saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre bir kadın binanın 5. katında bulunan evin camlarını sildiği sırada dengesini kaybetti. Dengesini kaybeden kadın binanın yanında bulunan dereye düştü. Olay yerine itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Dereye merdiven dayayarak kadının yanına inen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi burada gerçekleştirdi. Ağır yaralandığı öğrenilen kadın, sedyeye alınarak dereden kurtarıldı. Ambulansa alınan kadın tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaralı kadını dereden kurtarma çalışmalarını vatandaşlar panikle izledi. - İSTANBUL

İtfaiye, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:56 Kaynak: İHA
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