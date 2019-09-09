Son Dakika Haberleri: Cam silerken ikinci kattan düşerek ölen kadın toprağa verildi
Son Dakika Güncel Haber

Cam silerken ikinci kattan düşerek ölen kadın toprağa verildi

40 dakika önce

Amasya'da cam silerken ikinci kattan düşerek hayatını kaybeden kadın, memleketi Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.

Cam silerken ikinci kattan düşerek ölen kadın toprağa verildi, System.String[]

Amasya'da cam silerken ikinci kattan düşerek hayatını kaybeden kadın, memleketi Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Tuğba İkiz'in (40) cenazesi Havza ilçesine getirildi.

Yeni Mahallesi'ndeki ikametinde helallik alındıktan sonra Kevser Camisine getirilen İkiz'in cenaze namazını kayınpederi Ali İkiz kıldırdı. Ali İkiz, namaz esnasında gözyaşlarına hakim olmadı.

Cenaze namazına İkiz'in yakınları ile Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Ziyaret Belde Belediye Başkanı Mehmet Uyanık ve vatandaşlar katıldı.

Dün, Ziyaret beldesinde 3 çocuk annesi İkiz, babasına ait evde ikinci katta cam silerken beton zemine düşmüş, kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı

Amasya, Havza, Cam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehirler arası yolda sızıp kalan kadını sağlık ekipleri uyandırdı
A Milli Kadın Milli Voleybol Takımı, A Milli Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa 2'ncisi oldu Kadın dizisinde yeni sezon öncesi şoke eden ayrılık iddiası!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 18:42:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cam silerken ikinci kattan düşerek ölen kadın toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]