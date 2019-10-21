Cam silerken karşılarına çıkan çocuğa unutulmaz bir an yaşattılar

Diyarbakır'da Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, araçla seyir halindeyken kırmızı ışıkta durduklarında 11 yaşındaki bir çocuğun cam sildiğini gördü

Bir süre sohbet ettikleri çocuğun geçen hafta doğum günü olduğunu öğrenen grup üyeleri, hemen hazırlıklara başladı

Palyaço kıyafetleri giyip doğum günü pastası alan Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, 11 yaşındaki Sıdık'ın doğum gününü konfetilerle sokak ortasında kutladı

Maddi imkansızlıklar nedeni ile cam silerek ailesine maddi destek sunan Sıdık, unutulmaz bir an yaşadı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, araçları ile kırmızı ışıkta durdukları sırada camlarını silen bir çocukla karşılaştı. 11 yaşındaki çocuğun geçen hafta doğum günü olduğunu öğrenen grup üyeleri, palyaço kıyafetleri giyip yaş pasta alarak cadde ortasında Sıdık'ın doğum gününü kutladı.

Sosyal medya üzerinde toplanan ve Çocuklar Üşümesin Platformu adı altında çeşitli yardım faaliyetlerini sürdüren bir grup genç, önceki gün araçla ilerledikleri sırada, kentin en işlek bölgesi olan Ekinciler Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada 11 yaşındaki Sıdık'ın araçlarının camlarını sildiğini gören platform üyeleri, çocuklar bir süre sohbet etti. Sohbet sırasında Sıdık'ın geçen hafta doğum günü olduğunu öğrenen yardımsever gençler, hemen kolları sıvayarak etkinlik organize etti. Sıdık'ın bulunduğu yerden ayrılmamasını isteyen Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, palyaço kıyafetlerini giyip yaş pasta alarak çocuğun olduğu bölgeye geri geldi.

Araçtan inen Çocuklar Üşümesin Platformu üyelerinin palyaço kıyafeti giyip yaş pasta ile döndüğünü gören Sıdık, mutluluktan havalara uçtu. Cadde ortasında konfeti eşliğinde önce dilek tutup ardından pastasını kesen Sıdık, hediye yağmuruna tutuldu.

Çocuklar Üşümesin Platformu üyelerinin davranışı çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.