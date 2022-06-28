Cam silerken merdivenden düşen esnaf hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Cam silerken merdivenden düşen esnaf hayatını kaybetti

28.06.2022 20:40
Cam silerken merdivenden düşen esnaf hayatını kaybetti

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, kendisine ait işyerinin camlarını silmek için çıktığı merdivenden düşerek ağır yaralanan Osman Akyürek (51), kaldırıldığı hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, kendisine ait işyerinin camlarını silmek için çıktığı merdivenden düşerek ağır yaralanan Osman Akyürek (51), kaldırıldığı hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Aşağı Mahalle Eski Pazaryeri Caddesi'nde 26 Haziran'da yaşandı. Bir apartmanın zemin katında bulunan işyerinin camlarını silmek için seyyar merdivene çıkan Osman Akyürek, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Akyürek, sağlık ekibi tarafından Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Giyim mağazası sahibi olan Akyürek, yapılan tedaviye rağmen bugün hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Akyürek'in cenazesi bugün Darıveren Mahalle mezarlığında toprağa verildi.


YORUMLAR
500
Cam silerken düşen esnaf hayata tutunamadı Cam silerken düşen esnaf hayata tutunamadı Son dakika haberi | 80 yaşındaki adam denizde boğularak hayatını kaybetti Son dakika haberi | 80 yaşındaki adam denizde boğularak hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cam silerken merdivenden düşen esnaf hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:37 Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'tan sonra başkan olarak görmek istiyordu! Türkiye'nin en zengin isminden taraftara kötü haberi verdi
20:10 Çankırı Valisi Ayaz: 9 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden hastanelik oldu
19:42 Moody's Rusya'yı "iflas etmiş ülke" olarak gösterdi
19:40 Acun Ilıcalı'nın sahibi Hull City, Vedat Muriqi için harekete geçti
19:22 Bakan Nebati ihracat verilerini paylaştı: Yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini gördü
19:02 Twitter'ın paylaştığı verilerdeki detaylar dikkat çekti! Türkler futbolla ilgili 5.2 tweet paylaştı
18:12 4'lü zirve başladı! Türkiye ile NATO heyetinin yan yana oturması dikkat çekti
18:08 Sara Arfaoui ile İlkay Gündoğan Balıkesir'de Türk adetlerine göre düğün yapacak
18:04 Cem Küçük, 'istifa etti' iddialarına yanıt verdi: İşimin başındayım
17:16 Göztepe'nin iki yerli yeteneği Halil Akbunar ile İrfan Can Eğribayat, Avrupa yolcusu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 20:44:10. #1.12#
SON DAKİKA: Cam silerken merdivenden düşen esnaf hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement