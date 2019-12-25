Cam silerken üçüncü kattan düştü - Son Dakika

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ İstanbul DHA

Maltepe'de cam silerken 3. kattan düşen kadın yaralandı.

Olay saat 13.00 sıralarında Maltepe Küçükyalı Mahallesi'ndeki binada meydana geldi. Temizlik işçisi olan Leyla Kaya, üçüncü kattaki dairenin balkondaki camı sildiği sırada bastığı betonun kırılması sonucu düştü. Durumu fark eden apartman sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken Leyla Kaya'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor.