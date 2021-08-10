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'Cam Şişe Toplama Timi' doğadan bin 900 kilogram cam topladı - Son Dakika

'Cam Şişe Toplama Timi' doğadan bin 900 kilogram cam topladı

10.08.2021 17:18

'Cam Şişe Toplama Timi' doğadan bin 900 kilogram cam topladı Keçiören Belediyesi tarafından kurulan 'Cam Şişe Toplama Timi', 8 adet araçla gerçekleştirdiği çalışma neticesinde bir günde doğaya bırakılan 'Bin 900' kilogram cam materyal topladı.

'Cam Şişe Toplama Timi' doğadan bin 900 kilogram cam topladı

ANKARA - Keçiören Belediyesi tarafından kurulan 'Cam Şişe Toplama Timi', 8 adet araçla gerçekleştirdiği çalışma neticesinde bir günde doğaya bırakılan 'Bin 900' kilogram cam materyal topladı.

Keçiören Belediyesi tarafından kurulan 'Cam Şişe Toplama Timi' orman yangınlarına neden olan şişe ve cam kırığı atıklarını toplamak için ilçede bulunan ormanlık alanlarda sıkı bir çalışma yürüttü. 45 personelden oluşan tim, 8 adet araçla gerçekleştirdiği çalışma neticesinde bir günde doğaya bırakılan 'Bin 900' kilogram cam materyal topladı. Ekipler, ilçedeki ormanlık alanları karış tarayarak yaptıkları mıntıka temizliğinin ardından toplumsal farkındalık oluşturmak ve çevreye karşı duyarlılığı artırmak için çöp poşetlerine koydukları camlarla 'Atma, Yakma Pişman Olma" yazdılar.

"Doğamızı yangınlara teslim etmeyeceğiz"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da ormanları ve doğayı korumak için yaptıkları çalışmanın toplumsal bilinci artırmak açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Doğamızı yangınlara teslim etmeyeceğiz. Hem bilinçli hem de bilinçsiz nedenlerle meydana gelen yangınlarla sadece ciğerlerimiz değil aynı zamanda kuşlar, böcekler ve topraklarımız yanıyor. Bu anlamda özellikle bilinçsizce doğaya bırakılan cam şişe benzeri materyaller yangının temel nedenleri olarak karşımıza çıkıyor. Hal böyleyken biz de ilçemizde bulunan ormanlık alanları korumak ve olası yangınların önüne geçmek için Cam Şişe Toplama Timi kurduk. Bu sayede yüzlerce kilo cam atığını doğamızdan arındırarak geri dönüşüm merkezimize taşıdık" dedi.

"Doğaya karşı sorumluluğumuz var"

Altınok, çevre temizliği konusuna hassasiyet gösterildiği takdirde orman yangınlarının önüne geçileceğinin ve her hangi bir pişmanlık yaşanmayacağının altını çizerek şunları aktardı:

"Sadece kendimize karşı değil doğaya ve insanlığa karşı sorumluluğumuz olduğunu bilmeliyiz. Bu sorumlulukları da layıkıyla yerine getirmeliyiz. Yeşil bir geleceğe yürümek için çevremizi, doğamızı ve ağaçlarımızı korumalıyız. El ele vererek eserler, hizmetler ve yaşanabilir şehirler bırakmak, çocuklarımızı daha yeşil bir Türkiye'de yaşatmak en önemli hedeflerimizden biridir. Keçiören Belediyesi olarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

'Cam Şişe Toplama Timi' doğadan bin 900 kilogram cam topladı
'Cam Şişe Toplama Timi' doğadan bin 900 kilogram cam topladı
'Cam Şişe Toplama Timi' doğadan bin 900 kilogram cam topladı
'Cam Şişe Toplama Timi' doğadan bin 900 kilogram cam topladı

Keçiören Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Cam Şişe Toplama Timi' doğadan bin 900 kilogram cam topladı - Son Dakika


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