İSTANBUL CAM ŞİŞELERDEKİ METAL KAPAKLARDA ALZHEİMER RİSKİ; 'KULLAN AT'I TERCİH EDİN - Son Dakika

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İSTANBUL CAM ŞİŞELERDEKİ METAL KAPAKLARDA ALZHEİMER RİSKİ; 'KULLAN AT'I TERCİH EDİN

22.11.2021 12:19

Cam ya da plastik fark etmeksizin kullanılan su şişelerine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Öğr. Gör. Şemsettin Akgül, 'Cam şişe plastiğe göre daha sağlıklı ancak cam şişelerdeki metal kapakların uzun süre kullanımı Alzheimer'ı tetikleyebilir.

Cam ya da plastik fark etmeksizin kullanılan su şişelerine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Öğr. Gör. Şemsettin Akgül, 'Cam şişe plastiğe göre daha sağlıklı ancak cam şişelerdeki metal kapakların uzun süre kullanımı Alzheimer'ı tetikleyebilir. Plastik şişelerde bulunan BPA maddesi de östrojen hormonunu taklit ederek büyüme bozukluklarına neden olabilir' dedi.

Plastik şişelerin hem sağlığa hem de çevreye olan zararlarına karşılık cam su şişelerine olan ilgi de arttı. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Öğr. Gör. Şemsettin Akgül, cam ve plastik şişe kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Cam şişelerdeki metal kapaklarda korozyon oluştuğunu, burada açığa çıkan metalin ise vücuda zararlı etkileri olduğuna vurgu yapan Akgül, 'Metal ve alüminyum kapaklardaki metal iyonlar bizim için önemli bir sıvı olan suya geçebiliyor. Alüminyum da suya geçerek birçok hastalığa neden olabiliyor, bunlardan bir tanesi de Alzheimer' diye konuştu.

'KULLAN AT' ŞEKLİNDE KULLANILMALI

Üreticilerin her iki şişeyi de kullan at şeklinde piyasaya sunduğunu hatırlatan Akgül, 'Üreticiler 'kullan at' şeklinde olmasını söylüyor. Bizler de hayatımızın birer parçasıymış gibi sürekli kullanıyoruz. Bunları sürekli kullanmak da insan sağlığını olumsuz etkiliyor? ifadelerini kullandı.

METAL KAPAKLARDA ALÜMİNYUMU GÖZLEMLEYEBİLİRSİNİZ

Tekrar tekrar kullanılan cam su şişelerin korozyona uğramış kapaklarında tehlikenin gözle görülebileceğini dile getiren Şemsettin Akgül, 'Kapakların sık kullanımı, çok sık açılıp kapanması tehlike yaratıyor. Alüminyum kapağı çok sık kullanıp açıp kapattığımız zaman bir beyaz peçeteyle etrafını sildiğimizde o alüminyumu somut olarak gözle görebiliyoruz' dedi.

HORMONLARI TAKLİT EDİYOR

Cam şişelerin plastiğe göre daha sağlıklı olduğunu hatırlatan Akgül, 'Plastiğin daha sert ve parlak görünmesini sağlayan BPA dediğimiz insan sağlığı için zararlı madde var. Özellikle östrojen gibi hormonların yerini alıp taklit edebiliyor. Çeşitli kalp hastalıklarından, büyüme bozukluklarına kadar birçok sağlık problemine sebep olabiliyor' diye konuştu.

BAKTERİ KOLONİLERİNE RASTLAYABİLİRİZ

Plastikteki riskin daha fazla olduğunu belirten Akgül, 'Plastik cam şişeye göre daha riskli. Kapağın contası dediğimiz plastik kısmında yoğun miktarda bakteri kolonilerine rastlayabiliriz. Bu bakteriler hastalıklara sebep olan patojen bakteriler oluyor. Durağan suda bakteri üreme gözlemleniyor' dedi.

HAYATINIZIN PARÇASI HALİNE GETİRMEYİN

Akgül, tüketicilere şu uyarılarda bulundu:

'Plastik şişeleri hayatımızın bir parçası şeklinde değil de kullanıp atmalıyız. Plastik şişeleri kullanırken ısı ve güneş ışığına maruz kalmaması gerekir. Patojen bakterilerin ürememesi için de çok sıklıkla kapakların değiştirilmesi gerekir. Cam şişe kullanacaksak da kapakların sıklıkla değişmesi gerekmektedir. Aynı şey, konserveler için de geçerli.'

İSTANBUL CAM ŞİŞELERDEKİ METAL KAPAKLARDA ALZHEİMER RİSKİ; 'KULLAN AT'I TERCİH EDİN
İSTANBUL CAM ŞİŞELERDEKİ METAL KAPAKLARDA ALZHEİMER RİSKİ; 'KULLAN AT'I TERCİH EDİN
İSTANBUL CAM ŞİŞELERDEKİ METAL KAPAKLARDA ALZHEİMER RİSKİ; 'KULLAN AT'I TERCİH EDİN
İSTANBUL CAM ŞİŞELERDEKİ METAL KAPAKLARDA ALZHEİMER RİSKİ; 'KULLAN AT'I TERCİH EDİN
İSTANBUL CAM ŞİŞELERDEKİ METAL KAPAKLARDA ALZHEİMER RİSKİ; 'KULLAN AT'I TERCİH EDİN
İSTANBUL CAM ŞİŞELERDEKİ METAL KAPAKLARDA ALZHEİMER RİSKİ; 'KULLAN AT'I TERCİH EDİN
İSTANBUL CAM ŞİŞELERDEKİ METAL KAPAKLARDA ALZHEİMER RİSKİ; 'KULLAN AT'I TERCİH EDİN
İSTANBUL CAM ŞİŞELERDEKİ METAL KAPAKLARDA ALZHEİMER RİSKİ; 'KULLAN AT'I TERCİH EDİN

Alzheimer, İstanbul, Plastik, Metal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL CAM ŞİŞELERDEKİ METAL KAPAKLARDA ALZHEİMER RİSKİ; 'KULLAN AT'I TERCİH EDİN - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL CAM ŞİŞELERDEKİ METAL KAPAKLARDA ALZHEİMER RİSKİ; 'KULLAN AT'I TERCİH EDİN - Son Dakika
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