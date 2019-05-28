Son Dakika Haberleri: Cam şişeyi atıp kaçınca yakayı ele verdi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Cam şişeyi atıp kaçınca yakayı ele verdi

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 ayrı suçtan aramam kaydı bulunan bir şüpheli yakalandı.

Cam şişeyi atıp kaçınca yakayı ele verdi, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 ayrı suçtan aramam kaydı bulunan bir şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yayla Mahallesinde çarşı ve mahalle bekçileri tarafından durumundan şüphe edilerek durulmak istenen motosiklet üzerinde bulunan T. M. N. ve H.E. motosikleti bırakıp kaçtı. Elindeki içinde sıvı madde bulunan cam şişeyi atarak kaçmaya çalışan T. M. N. ve H.E. kovalamaca sonucunda yakalandı.

(SSÇ) T. M. N'nin yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ile 5 adet 9mm çapında fişek ele geçirildi. Şüpheli H E.'nin ise GBT sorgusunda 10 ayrı suçtan arama kaydının bulunduğu ve 5 yıl 7 ay 25 gün hapis cezası ile 600 TL adli para cezasının olduğu tespit edildi.

Öte yandan Şüphelilerin attıkları cam şişe içindeki sıvının uyuşturucu madde kullanmak için aparat olduğu ve uyuşturucu madde kullandıklarını beyan etmeleri üzerine alınan toksoloji raporlarının pozitif çıkması sonucu "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak" suçundan her iki şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

İşlemlerinin tamamlanmasından sonra Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen (SSÇ) T. M. N Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı. H. E.'nin ise Manavgat Sulh Ceza Mahkemesine tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:49 Kaynak: İHA
Antalya, Manavgat, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


6 çocuk 15 torun sahibi cinsel istismar sanığı: Bana tuzak kurdular Çocuk istismarını anlatan kitapta bulunan iğrenç satırlar, sosyal medyada büyük tepki topladı Altın Günü Düşüşle Kapattı! İşte Son Durum Uyuşturucu Kullanan 5 Arkadaştan 2'si Hayatını Kaybetti, 3'ü Ağır Yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 19:06:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cam şişeyi atıp kaçınca yakayı ele verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]