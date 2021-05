Cam şişeyi kırıp, boğazını kestiler! Bankta alkol aldılar, arkadaşları yaşlı adama dehşeti yaşattı - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesindeki Kültürpark'ta dün gece meydana gelen olayda iddiaya göre, Ahmet A. (66) ile Erdal C. (44) ve Günay B. (62) bankta birlikte alkol içerken aralarında çıkan anlaşmazlık yüzünden tartıştılar. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Günay B'nin tuttuğu Ahmet A'ya, Erdal C. eline aldığı cam alkol şişesini kırdıktan sonra saldırdı. Kırık cam şişe ile boğazı kesilen Ahmet A. polis ekiplerinin yanına giderek yardım istedi.

İLK MÜDAHALE EKİPLERDEN

Çok kan kaybettiği ve yoğun şekilde kanaması devam eden yaralıya ilk müdahale olay yerinde polis ekiplerinden geldi. Peçete ile derin kesinin bulunduğu noktaya tampon yapılırken, durum 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet A. tedavi altına alındı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan araştırmalar neticesinde olayın 2 şüphelisi Erdal C. ve Günay B. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.