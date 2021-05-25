Yaz sezonunda adını zirveye yazdırmaya aday, Ojo Pictures imzalı 'Cam Tavanlar' için heyecanlı bekleyiş devam ederken dizinin başrol oyuncuları Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın dizi için bir araya geldikleri özel çekimden kareler paylaşıldı. Soral ve Aka'nın beraber verdikleri pozlar, ikilinin bu yaz çok konuşulacağına dair sinyaller verirken 'Cam Tavanlar'ın yayın tarihi de duyuruldu. 9 Haziran Çarşamba akşamı Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak dizide, bambaşka koşullarla bulundukları pozisyonlara gelen Leyla (Bensu Soral) ile Cem'in (Kubilay Aka) büyük rekabeti sırasında aşk da onların peşini bırakmayacak.