Cam ve ebru sanatçısı çift, 'atölye otobüs' ile Türkiye turunda - Son Dakika
Üye Girişi

Cam ve ebru sanatçısı çift, 'atölye otobüs' ile Türkiye turunda

21.06.2022 13:46
Cam ve ebru sanatçısı çift, 'atölye otobüs' ile Türkiye turunda

ESKİŞEHİR'de, cam ustası Yasin Yüksel (37) ile ebru sanatçısı olan anaokulu öğretmeni eşi Meryem Yüksel (36), 70 bin liraya satın aldıkları otobüsü 100 bin lira masrafla konforlu 'sanat atölyesi'ne çevirdi.

ESKİŞEHİR'de, cam ustası Yasin Yüksel (37) ile ebru sanatçısı olan anaokulu öğretmeni eşi Meryem Yüksel (36), 70 bin liraya satın aldıkları otobüsü 100 bin lira masrafla konforlu 'sanat atölyesi'ne çevirdi. 2 ayda 13 turizm noktasına seyahat etmek istediklerini belirten Yasin Yüksel, "Hayallerimizi bir otobüste toplamış olduk. Niyetimiz, Türkiye'yi gezmek" dedi.

Tarihi Odunpazarı bölgesindeki atölyesinde 8 yıldır cam sanatıyla uğraşan Yasin Yüksel ve anaokulu öğretmeni, ebru sanatçısı eşi Meryem Yüksel, 8 ay önce Kocaeli'den 70 bin lira hurdaya ayrılmış halk otobüsü satın aldı. Yaklaşık 100 bin lira masraf yapıp, aracın içini 'gezici sanat atölyesi' haline getiren çift, dışını boyayıp, üzerine de Atatürk'ün yanı sıra Kız Kulesi, Truva atı, Mevlana ve Galata Kulesi görselleriyle kapladı. Otobüsün camları ise cam eserlerin sergilendiği vitrin haline getirildi. İsmini  'Umut' anlamına gelen 'Hope' koydukları araçlarının son hazırlıklarını tamamlayan çift, eylül ayı sonuna kadar Kemer, Kaş, Fethiye ile başlayıp Dalaman, Marmaris, Bodrum, Didim, Kuşadası, Selçuk, Seferihisar, Alaçatı, Çeşme, İzmir güzergahlarını izleyen tura çıktı. Gittikleri bölgelerde ziyaretçilerine cam ve ebru sanatını öğretecek Yüksel çifti, ağaç dikimi gibi sosyal sorumluluk projeleri de gerçekleştirecek.

'HAYALLERİMİZİ OTOBÜSTE TOPLADIK'Hayallerini yeni tasarladıkları otobüste toplayıp, Türkiye'yi gezmek için planlar yaptıklarını belirten Yasin Yüksel, "Eşimle hayalimiz karavan yapmaktı. Halk otobüsünü cam ve ebru atölyesi haline getirdik. Komşularımız, 'Bu otobüsle uğraşılmaz' diyorlardı. Çünkü otobüs çok kötü bir haldeydi. Yaklaşık 8 ay sonunda son haline getirdik. Şimdi ise 'Çok güzel yaptınız. Elinize sağlık' diyorlar. Şu an bütün hayallerimizi tek bir otobüste toplamış olduk. Niyetimiz, Türkiye'yi gezmek. Yapmak istediğimiz sosyal sorumluluk projeleri de var. Yolculuğa Kemer'den başlamak istiyoruz. Kemer'den sonra duracağımız rotaların hepsi belirlendi. Son olarak İzmir'e gideceğiz. Eğer İzmir'den sonra vaktimiz kalırsa Çanakkale ve Balıkesir'e de gitmek istiyoruz. Gittiğimiz her yerde o ebru teknesini açacak, ben makinemi açacağım. Ben cam şekillendirirken eşim de ebruyla uğraşacak. İnşallah insanlar beğenirler. Deniz kıyısını bitirdikten sonra İç Anadolu ve Doğu Anadolu'ya döneceğiz çünkü asıl amacımız orası. Hayat çok kısa ve bir şekilde geçiyor. İyi şeyler yapmak zorundayız" dedi.'GİTTİĞİMİZ HER YERE AĞAÇ DİKMEK İSTİYORUZ'Gençler ile çocuklara cam ve ebru sanatını sevdirmeyi hedeflediklerini söyleyen Yüksel, seyahat edecekleri her noktada sosyal sorumluluk projeleri yapmak istediklerini de anlatırken, "Bugüne kadar sanatla insanlara ulaşabildik sonra dedim ki 'Ben bunu karavanın içerisine koyayım. Küçük çocuklara, gençlere göstereyim'. Şu an gençlerimiz sosyal medya denilen tuzağın içine düşmüş durumda. Herkes kolay para kazanmanın peşinde. 'Basit şeyler yapayım, çok para kazanayım ama hiç yorulmayayım' düşüncesindeler. Yorularak, keyifli bir şekilde nasıl para kazanıldığını insanlara göstermek istiyorum. İyi şeyler yapıldığını ve iyi insanların da var olduğunu göstermek istiyorum. Biz de işte buradan yola çıktık. Her gittiğimiz yerde ağaç dikmek istiyoruz. Çocuklara sanatı öğretmek, sokak hayvanlarını beslemek, yaşlılar yurduna ve çocuk esirgeme kurumlarına gidip oralarda etkinlikler yapmak istiyoruz" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Aydın'da ilek mesaisi başladı Aydın'da ilek mesaisi başladı EGİAD Danışma Kurulu iş dünyasını buluşturdu EGİAD Danışma Kurulu iş dünyasını buluşturdu
Kaynak: DHA

Yasin Yüksel, Türkiye, İzmir, Kemer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cam ve ebru sanatçısı çift, 'atölye otobüs' ile Türkiye turunda - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:56 Galatasaray, ligin ikinci yarısına damga vuran Antalyasporlu Fernando'yu kadrosuna katmak için harekete geçti
13:51 Aydın'da domuz saldırısına uğrayan ve 15 metrelik çukura düşen at hayatını kaybetti
13:37 Almanya'da havuzda kavga çıkaran göçmenler ülke gündeminde! "Kendi ülkemizde yabancı olduk" diyerek tepki gösterdiler
13:19 Sivaslı arıcı, kovanlara saldıran ayıları zekasıyla yendi! Sensörlerden çıkan köpek sesini duyan ayılar kaçmak zorunda kalıyor
13:02 Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay ile yaşadığı olay gündeme oturmuştu! Tehdit, taciz ve hakaret suçlarından 9 yıla kadar hapsi isteniyor
13:00 Pınar Gültekin davasında tepki toplayan "haksız tahrik indirimi" kararına AK Partili Ömer Çelik ilk yorum
12:58 "Oğlum Ahmet vurulduğumda kasamı boşalttı" diyen İbo'ya oğlundan yanıt: Akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim arttı
12:28 Eski Beşiktaşlı Fernandes mekan çıkışı iki kadınla kameralara yakalandı! Güvenlikler basın mensubuna saldırdı
12:25 ABD'nin kayıp paralı askerleri için Rusya ilk resmi açıklamayı yaptı: Elimizdeler
12:12 MHP lideri Bahçeli'den Erşan Kuneri eleştirisi: Sözde komedyenlerin yer aldığı küfürlü diziler haddini aşmıştır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 14:10:14. #1.13#
SON DAKİKA: Cam ve ebru sanatçısı çift, 'atölye otobüs' ile Türkiye turunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement