Son Dakika Haberleri: Cam Yeniden Cam Projesi'ne "Sosyal Etki" ödülü
Son Dakika Ekonomi Cam Yeniden Cam Projesi'ne 'Sosyal Etki' ödülü

Cam Yeniden Cam Projesi'ne "Sosyal Etki" ödülü

1 saat önce

Şişecam Topluluğu'nun sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerinden "Cam Yeniden Cam" projesi, "Sürdürülebilir İş Ödülleri" töreninde "Sosyal Etki" kategorisinde ödül aldı.

Cam Yeniden Cam Projesi'ne

Şişecam Topluluğu'nun sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerinden "Cam Yeniden Cam" projesi, "Sürdürülebilir İş Ödülleri" töreninde "Sosyal Etki" kategorisinde ödül aldı.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, Cam Yeniden Cam Projesi, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri kapsamında "Sosyal Etki" kategorisinde finale kalan 23 proje arasından ödülü almaya hak kazandı.

Şişecam Topluluğu adına ödülü, İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı Şengül Demircan ve Kurumsal İletişim Direktörü Hale Elif Ergün aldı.

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından 2014 yılından bu yana hayata geçirilen Sürdürülebilir İş Ödülleri, toplum ve çevreyi odak noktasına alan uzun vadeli hedef ve strateji sahibi projeleri ödüllendiren en prestijli yarışmalar arasında yer alıyor.

Kurumların ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini proaktif olarak ele alıp yöneterek önemli etkiler yaratmış projelerini öne çıkarmak ve geniş kitleler ile paylaşmak hedefinden yola çıkan yarışmada değerlendirme çoğu akademisyenlerden oluşan 37 jüri üyesi tarafından yapıldı. İlk değerlendirme sonucunda Sosyal Etki kategorisinde finale kalan 23 proje arasına girmeyi başaran Cam Yeniden Cam, finalde ödülü almaya hak kazanan proje oldu

Şişecam Topluluğu, camın en sürdürülebilir ambalaj malzemesi olmasından hareketle 2011 yılında hayata geçirdiği Türkiye'nin en kapsamlı sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Cam Yeniden Cam projesi aracılığıyla bugüne kadar 1,2 milyon tondan fazla cam atığını geri dönüşüme kazandırılarak, yeniden hayat verdi. Böylece 6,5 milyar adet cam şişenin çöpe gitmesinin önüne geçen proje kapsamında gerçekleştirilen çeşitli etkinlik ve farkındalık aktiviteleriyle bugüne kadar 3 milyon kişiye ulaşarak, cam geri dönüşümünün önemi konusunda bilincin artması sağlandı.

Öte yandan, sadece geçen yıl basın iletişimiyle 4 milyon ve sosyal medya hesapları üzerinden de 3,5 milyon kişiye erişim sağlayan proje kapsamında 250 binin üzerinde ilköğretim öğrencisine eğitim verildi.

Şişecam, Cam, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehit eşini son yolculuğuna asker selamıyla uğurladı
Maurizio Sarri, asker selamı veren Merih Demiral hakkında konuştu! 75 kişiyi 13 milyon lira dolandıran Ponzi Arzu'nun mahkemesi ertelendi YPG'nin gerçek yüzü 'Syria The Backstage' belgeseliyle ortaya çıkacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 18:16:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cam Yeniden Cam Projesi'ne "Sosyal Etki" ödülü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]