Cam yüklü tır alev aldı - Son Dakika
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Cam yüklü tır alev aldı

10.05.2022 11:07
Cam yüklü tır alev aldı

Ankara'dan İstanbul'a cam götüren tır Eskişehir yakınlarında yandı.

Ankara'dan İstanbul'a cam götüren tır Eskişehir yakınlarında yandı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Eskişehir-Ankara karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Polatlı ilçesinden yüklenen camları İstanbul'a taşıyan N.T. idaresindeki 42 S 7745 plakalı tır, Eskişehir'e 30 kilometre kala henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Sürücü kendi imkanlarına söndüremediği yangın kısa sürede tırın arka kısmına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Yangında tırın dorse kısmı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Cam yüklü tır alev aldı
Cam yüklü tır alev aldı
Cam yüklü tır alev aldı
Cam yüklü tır alev aldı
Cam yüklü tır alev aldı

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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 9 Mayıs 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 9 Mayıs 2022

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Eskişehir, İstanbul, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cam yüklü tır alev aldı - Son Dakika


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