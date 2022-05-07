CAM YÜKLÜ TIR, ALEV ALEV YANDI - YENİDEN - Son Dakika
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CAM YÜKLÜ TIR, ALEV ALEV YANDI - YENİDEN

07.05.2022 14:09

BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki cam yüklü TIR'da, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki cam yüklü TIR'da, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İnegöl'ün Mezitler Boğazı Bölgesi'nde, Eskişehir'den Bursa'ya seyir halinde olan Ahmet Emek (40) yönetimindeki 42 AFA 452 plakalı cam yüklü TIR'ın dorsesinde yangın başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına park edip, İnegöl itfaiyesine bildirdi. Bu sırada alevler, büyüyüp aracı sardı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. TIR yanarken, camlar ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

CAM YÜKLÜ TIR, ALEV ALEV YANDI - YENİDEN
CAM YÜKLÜ TIR, ALEV ALEV YANDI - YENİDEN
CAM YÜKLÜ TIR, ALEV ALEV YANDI - YENİDEN
CAM YÜKLÜ TIR, ALEV ALEV YANDI - YENİDEN
CAM YÜKLÜ TIR, ALEV ALEV YANDI - YENİDEN

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CAM YÜKLÜ TIR, ALEV ALEV YANDI - YENİDEN - Son Dakika


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SON DAKİKA: CAM YÜKLÜ TIR, ALEV ALEV YANDI - YENİDEN - Son Dakika
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