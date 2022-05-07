Cam yüklü TIR alev alev yandı - Son Dakika
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Cam yüklü TIR alev alev yandı

07.05.2022 13:33

Cam yüklü TIR alev alev yandı Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit boğazında meydana gelen olayda seyir halindeki cam yüklü TIR cayır cayır yandı.

Cam yüklü TIR alev alev yandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit boğazında meydana gelen olayda seyir halindeki cam yüklü TIR cayır cayır yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Mezit boğazında meydana geldi. Eskişehir'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Ahmet Emekyönetimindeki 42 AFA 452 plakalı TIR'ın dorsesinden dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. O sırada alevler büyüyerek TIR'ı sardı. Yangın yerine gelen İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdüler. Yangın sonucu TIR tamamen yanarken, camlar kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Cam yüklü TIR alev alev yandı
Cam yüklü TIR alev alev yandı
Cam yüklü TIR alev alev yandı
Cam yüklü TIR alev alev yandı
Cam yüklü TIR alev alev yandı
Cam yüklü TIR alev alev yandı
Cam yüklü TIR alev alev yandı
Cam yüklü TIR alev alev yandı
Cam yüklü TIR alev alev yandı
Cam yüklü TIR alev alev yandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cam yüklü TIR alev alev yandı - Son Dakika


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