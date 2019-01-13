Cam Yüklü Tır Kontrolden Çıktı, Tonlarca Cam Tuz Buz Oldu
33 dakika önce
Cam yüklü tır kontrolden çıktı, tonlarca cam tuz buz oldu Cam yüklü tır yoldan çıktı, taşıdığı tonlarca cam parçalanarak kullanılmayacak hale geldiSİVAS - Cam yüklü tır yoldan çıktı, taşıdığı tonlarca cam parçalanarak kullanılmayacak hale geldi.
Cam
yüklü tır kontrolden çıktı, tonlarca cam tuz buz oldu
Cam yüklü tır yoldan çıktı, taşıdığı tonlarca cam parçalanarak kullanılmayacak hale geldi
SİVAS - Cam yüklü tır yoldan çıktı, taşıdığı tonlarca cam parçalanarak kullanılmayacak hale geldi. Sivas
'ın Zara ilçesinde meydana gelen kazada, Erzincan
'dan Sivas istikametine gitmekte olan cam yüklü tır, yoldan çıkarak şarampole yattı. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı kazada, tırın taşıdığı tonlarca cam parçalanarak kullanılmayacak hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:25 Kaynak: İHA
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