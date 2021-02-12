- Cam yüklü tır şarampole devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

- Cam yüklü tır şarampole devrildi: 1 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sağanak yağışta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, şarampole devrildi. Yaralanan tır şoförü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Malkara - Keşan yolunun 4. kilometresinde bulunan tuğla fabrikası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Cevdet Karabuga yönetimindeki 34 DFZ 821 plakalı cam yüklü tır, Kadıköy Mahallesi'ni geçtikten yaklaşık 2 km. sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kaza sonrası hafif yaralanan tır şoförü Karabuga, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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