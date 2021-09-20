Cama çarpan yalıçapkınlarını jandarma, kalp masajıyla hayata döndürdü - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, seranın yanındaki evin camına çarpan 2 yalıçapkını, jandarma tarafından kalp masajıyla hayata döndürüldü. Kuşlara kalp masajı yapılma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Köprüçay Irmağı'ndan gelen 2 yalıçapkını, cumartesi akşamı, Manavgat'ın Denizkent Mahallesi'nde Mehmet Baş'a ait seranın yanındaki evin camına çarptı. Yere düşen kuşlara, bölgede önleyici kolluk görevi amacıyla araştırma yapan sivil jandarma ekipleri müdahale etti. Kalp masajı yapılan kuşlar, bir süre sonra yeniden hayata döndü. Aracın üzerine bırakılan kuşlar, verilen suyu içtikten sonra uçarak, gözden kayboldu.Kuşlara kalp masajı yapılma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kalp masajı yapılan kuşların nefes alıp vermeye başladığı görüldü. Sera sahibi Mehmet Baş'ın, kayıtlarda, "Hadi bir canlanın. Bu kadar güzel kuş olur mu ya? Hadi oğlum, kalkın, intihar etmeyin. Bunlar intihar etti. Hadi açın gözünüzü, uyanın. Gelip benim seranın yanındaki eve çarptılar" dediği duyuldu.