Son Dakika Haberleri: Cama yumruk atan kadın, kan kaybından öldü
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Cama yumruk atan kadın, kan kaybından öldü

57 dakika önce

OSMANİYE'de, evin balkon penceresindeki cama yumruk atan F.E. (26) adlı kadın, kaldırıldığı hastanede, aşırı kan kaybı nedeniyle yaşamını kaybetti.

Cama yumruk atan kadın, kan kaybından öldü, System.String[]
OSMANİYE'de, evin balkon penceresindeki cama yumruk atan F.E. (26) adlı kadın, kaldırıldığı hastanede, aşırı kan kaybı nedeniyle yaşamını kaybetti.
Olay, 9 Ağustos günü saat 21.30 sıralarında, merkeze bağlı Çardak köyünde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle evin balkon penceresindeki yumruk atan F.E., kanlar içinde kaldı. Sol kol bilek kısmından yaralanan genç kadın, sağlık görevlilerince ambulansla Adana'daki özel hastaneye kaldırıldı. Aşırı kan kaybeden F.E., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Çardak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:32 Kaynak: DHA
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