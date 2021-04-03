Çamaşır asacağı için havanın nasıl olacağını merak eden de meteoroloji müdürlüğünü arıyor - Son Dakika

Meteoroloji müdürlüklerine gelen "Çamaşır asacağım, camları sileceğim, hava nasıl olacak" şeklindeki çağrılar çalışanları şaşırtıyor.

Birçok sektörün hava durumuyla ilgili taleplerini karşılayan meteoroloji müdürlüğü personeli, bazen ilginç sorularla da karşılaşıyor.

Gün boyunca karşılarındaki ekranlardan radarlardan gelen görüntüleri takip eden görevlilerinin iş yoğunluğu, gereksiz aramalar nedeniyle artıyor. Görevliler, hava durumuyla ilgili gelen soruları cevapsız da bırakmıyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Latif Gültekin, AA muhabirine, neredeyse bütün sektörlere hizmet sunduklarını, personelin gelen bütün bilgi taleplerini anında karşıladığını ifade etti.

Antalya'nın kuvvetli hava olaylarının en sık yaşandığı bölgelerin başında geldiğine işaret eden Gültekin, "Antalya bölgesine insan hayatını olumsuz etkileyen kuvvetli yağışlar, fırtınalar, dolu, hortum ve zirai don olayları çokça meydana geliyor. Bu hava olayları nedeniyle birçok kişi maddi açıdan zarara uğruyor. Vatandaşlarımız sigorta şirketlerinden zararlarını tazmin edebilmek için bizden çok sık bilgi talebinde bulunuyor." dedi.

Ev kadınlarından çok sık bilgi talebi oluyor

Gültekin, yaklaşık 32 yıllık meslek hayatında çok değişik taleplerle karşılaştığını söyledi.

Vatandaşların büyük oranda meteorolojiyi ilgilendiren konularda kendilerini aradığını vurgulayan Gültekin, şöyle konuştu:

"Ancak meteoroloji olayları dışında farklı konularla ilgili müracaat yapanlar da var. UFO gördüğünü söyleyenden tutun deprem anında bilgi almak isteyenlere kadar çok değişik konularda arayanlar oluyor. Talepler bölgeden bölgeye göre değişebiliyor. Özellikle ev hanımlarından çok sık gelen bilgi talebiyle karşılaşıyoruz. Ev hanımları camlarını sildiklerinde ve çamaşırlarını astıklarında, emeklerinin boşa gitmesini istemedikleri için arayıp yağmur ve toz fırtınası beklenip beklenmediğini soruyor. Halı yıkamadan önce hava durumunu merak eden kadınlar da bize ulaşıyor. Çocuğunu parka götürmek isteyen de pikniğe gitmeyi planlayan da arıyor."

Türkiye'nin tüm hava sahası kapsama alanında

Türkiye'de en fazla hortum olaylarının yaşandığı bölgede bulunduklarına dikkati çeken Gültekin, "Dünyanın en modern radarları bizde mevcut. Türkiye genelindeki yaklaşık 20 radarla tüm hava sahamızı kapsama alanına almış durumdayız. Antalya radarımız da 360 kilometre yarıçapındaki alanı tarıyor. Tüm olumsuz hava olaylarını önceden duyurarak vatandaşlarımızın önlem almasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hava tahmini veren çok sayıda yetkisiz internet sitesi bulunduğuna değinen Gültekin, en doğru bilgiye ulaşmak için meteorolojinin sitesi ve mobil uygulamasının kullanılmasını önerdi.