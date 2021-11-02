Çamaşır asan kadın yere düşerek hayatını kaybetti! Korkunç manzarayı gören çocukları hıçkırığa boğuldu - Son Dakika

Bursa'da feci bir olay meydana geldi. 57 yaşındaki Hasna Artaş, evinin balkonunda çamaşır astığı sırada dengesini kaybederek yere çakıldı. Talihsiz kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Annelerinin durumunu gören çocuklar da zor sakinleştirildi.

15 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

Merkez Osmangazi'ye bağlı Küçük Balıklı Mahallesi'nde sabah saatlerinde çamaşırları asmak için üçüncü kattaki evinin balkonuna çıkan Hasna Artaş, dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. Bu sırada sokakta bulunan vatandaşlar durumu fark ederek sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

ÇOCUKLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasna Artaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Artaş'ın olay sırasında evde bulunan çocukları, annelerinin cansız bedeniyle karşılaşınca gözyaşlarına boğuldu. Artaş'ın cansız bedeni, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.