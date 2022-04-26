Çamaşır asarken asansör boşluğuna düşen kadın ölümden döndü - Son Dakika
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Çamaşır asarken asansör boşluğuna düşen kadın ölümden döndü

26.04.2022 19:55
Çamaşır asarken asansör boşluğuna düşen kadın ölümden döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çamaşır aşmak için çıktığı terastan asansör boşluğuna düşen kadın ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çamaşır aşmak için çıktığı terastan asansör boşluğuna düşen kadın ağır yaralandı.

Olay, Mesudiye Mahallesi Sırma Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın teras katında meydana geldi. Çamaşır aşmak için terasa çıkan Zemine Yıldırım (47), yürürken asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşen kadın ağır yaralandı. Düştükten sonra bağırarak yardım isteyen kadının sesini duyan apartman sakinleri yardıma koştu. Duvar kırılarak kurtarılan kadın, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Çamaşır asarken asansör boşluğuna düşen kadın ölümden döndü
Çamaşır asarken asansör boşluğuna düşen kadın ölümden döndü
Çamaşır asarken asansör boşluğuna düşen kadın ölümden döndü
Çamaşır asarken asansör boşluğuna düşen kadın ölümden döndü
Çamaşır asarken asansör boşluğuna düşen kadın ölümden döndü
Çamaşır asarken asansör boşluğuna düşen kadın ölümden döndü

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Yıldırım, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çamaşır asarken asansör boşluğuna düşen kadın ölümden döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çamaşır asarken asansör boşluğuna düşen kadın ölümden döndü - Son Dakika
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