Çamaşır asarken asansör boşluğuna düşen kadın ölümden döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Çamaşır asarken asansör boşluğuna düşen kadın ölümden döndü

27.04.2022 03:30
Çamaşır asarken asansör boşluğuna düşen kadın ölümden döndü

Çamaşır asarken asansör boşluğuna düşen kadın ölümden döndü Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda çamaşır aşmak için çıktığı terastan asansör boşluğuna düşen kadın ağır yaralandı.

Çamaşır asarken asansör boşluğuna düşen kadın ölümden döndü

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda çamaşır aşmak için çıktığı terastan asansör boşluğuna düşen kadın ağır yaralandı. Asansör boşluğu duvarı kırılarak kurtarılan Zemine Yıldırım(47)'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay Mesudiye Mahallesi Sırma sokakta bulunan 3 katlı apartmanın teras katında meydana geldi. Çamaşır aşmak için terasa çıkan Zemine Yıldırım(47), yürürken görmediği asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşen kadın ağır yaralandı.

Duvar kırılarak kurtarıldı

Düştükten sonra bağırarak yardım isteyen kadının sesini duyan apartman sakinleri, yardıma koştular. Duvar kırılarak kurtarılan kadın, Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
500
Çamaşır asarken asansör boşluğuna düşen kadın ölümden döndü Çamaşır asarken asansör boşluğuna düşen kadın ölümden döndü Bursa'da çamaşır asarken asansör boşluğuna düştü Bursa'da çamaşır asarken asansör boşluğuna düştü

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çamaşır asarken asansör boşluğuna düşen kadın ölümden döndü - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Alişan, Seda Sayan'a düğün hediyesi olarak muhabbet kuşu aldı
00:52 Bir vatandaş Ankara sokaklarında çırılçıplak bir şekilde dolaştı!
00:42 BBP lideri Destici'den CHP'yi eleştirdi: Bunların derdi milleti ayaklandırmaya çalışmak
00:41 Taksim'deki Gezi Davası protestoları ile ilgili 51 kişi gözaltına alındı!
00:38 Karim Benzema tarih yazıyor! Akılalmaz performansını dünya konuşuyor
00:30 Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu!
00:10 Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanlığı adaylığa davet etmesinin nedenini paylaştı!
00:04 Manchester City-Real Madrid maçında yağmur gibi gol yağdı
00:04 Bursa'da çamaşır asarken asansör boşluğuna düştü
23:47 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Milli Muharip Uçak açıklaması heyecanlandırdı: Tecrübemiz az ama inancımız çok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 03:39:02. #1.11#
SON DAKİKA: Çamaşır asarken asansör boşluğuna düşen kadın ölümden döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement