ÇAMAŞIR ASARKEN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çamaşır aşmak için çıktığı terastan asansör boşluğuna düşen Zemine Yıldırım (47), ağır yaralandı.

Olay, Mesudiye Mahallesi Sırma Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre çamaşır aşmak için terasa çıkan Zemine Yıldırım, yürürken fark etmediği asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşen Yıldırım, ağır yaralandı. Düştükten sonra bağırarak yardım isteyen kadının sesini duyan apartman sakinleri, yardıma koştu. Duvar kırılarak bulunduğu yerden çıkarılan Yıldırım, ihbarla gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zemine Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (DHA)