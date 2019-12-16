Çamaşır asarken balkondan düşen genç kız öldü - Son Dakika
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Çamaşır asarken balkondan düşen genç kız öldü

6 saat önce

Siirt'te evlerinin balkonunda çamaşır astığı sırada dengesini kaybederek düşen genç kız hayatını kaybetti.

Çamaşır asarken balkondan düşen genç kız öldü, System.String[]

Siirt'te evlerinin balkonunda çamaşır astığı sırada dengesini kaybederek düşen genç kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Bahçelievler Mahallesi 1419. Sokak'taki bir apartmanın 9. katının balkonunda çamaşır asan Öznur Olgaç (18), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Olgaç'ı Siirt Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olgaç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olgaç'ın hayatını kaybettiği haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

Bahçelievler Mahallesi, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:50 Kaynak: AA
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