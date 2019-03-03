Son Dakika Haberleri: Çamaşır Asarken Balkondan Düşen Kadın Ağır Yaralandı

Çamaşır Asarken Balkondan Düşen Kadın Ağır Yaralandı

47 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çamaşır asarken dengesini kaybederek 2'nci kattaki balkondan düşen Zuhour Ajjan El Hadid (27) ağır yaralandı.

Çamaşır Asarken Balkondan Düşen Kadın Ağır Yaralandı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde çamaşır asarken dengesini kaybederek 2'nci kattaki balkondan düşen Zuhour Ajjan El Hadid (27) ağır yaralandı. 

Olay, akşam saatlerinde Mahallesi 1'inci Kahraman Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın 2'nci katında oturan Zuhour Ajjan El Hadid (27), yıkadığı çamaşırları asmak için balkona çıktı. Tele çamaşırları asan El Hadid, bir anlık dikkatsizliği sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan El Hadid İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 07:33 Kaynak: DHA

Polis, İnegöl, Bursa, Güncel
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