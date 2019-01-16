Son Dakika Haberleri: Çamaşır Asarken Ölümden Döndü

Çamaşır Asarken Ölümden Döndü

29 dakika önce

İzmir'in Tire ilçesinde çamaşır asarken balkondan düşen kadın yaralandı.

Çamaşır Asarken Ölümden Döndü, System.String[]
İzmir'in Tire ilçesinde çamaşır asarken balkondan düşen kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adliye Meydanı Eski Hastane Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 2 katında evinin balkonunda çamaşır asan Fatma Buruncuk (40), düşürdüğü mandalı alırken bir anda dengesini kaybedince 2. kattan aşağı düştü. Bahçenin çatı kısmında bulunan tente alanı delip aşağıya düşen kadını gören komşuları hemen sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatma Buruncuk Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buruncuk'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:29 Kaynak: İHA

Tire, İzmir, 3. Sayfa
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