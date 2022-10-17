"Çamaşır Kafe"yle öğrencilere kıyafet temizleme ve ders çalışma imkanı - Son Dakika
Üye Girişi

"Çamaşır Kafe"yle öğrencilere kıyafet temizleme ve ders çalışma imkanı

17.10.2022 12:24
"Çamaşır Kafe"yle öğrencilere kıyafet temizleme ve ders çalışma imkanı

Mersin'deki "Çamaşır Kafe"de üniversite öğrencileri hem ders çalışma hem de ücretsiz çamaşır yıkama imkanı buluyor.

Mersin'deki "Çamaşır Kafe"de üniversite öğrencileri hem ders çalışma hem de ücretsiz çamaşır yıkama imkanı buluyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir ve Tarsus ilçelerinde bulunan kafeler, hafta içi 08.00-17.00, cumartesi ise 09.00-17.00 saatlerinde hizmet veriyor.

Kıyafetlerini yıkama, kurutma ve ütüleme hizmetinden ücretsiz yararlanabilen öğrenciler, kafenin kütüphanelerinde de ders çalışma olanağı buluyor.

Öğrencilere kafede çeşitli ikramlar da yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sosyal Hizmetler Dairesi Şube Müdürü Suzan Dönmezler, "Çamaşır Kafe" uygulamasının öğrencilerin bütçelerine önemli ölçüde katkı sağladığını belirterek, öğrencilerin haftada 3 kez verilen hizmetten yararlanabildiğini bildirdi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ayşenur Kurtoğlu, "Düzenli olarak buraya arkadaşımla çamaşırlarımızı getiriyor ve yıkatıyoruz. Çamaşırımız yıkanırken aynı zamanda ders çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

MEÜ Diş Hekimliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Berivan Dinler de verilen hizmetin öğrencilere maddi anlamda önemli katkı sağladığını kaydetti.

YORUMLAR
500
Mersin gündem haberi | Mersin'de sahte içki satışına yönelik denetimde 8 şüpheli yakalandı Mersin gündem haberi | Mersin'de sahte içki satışına yönelik denetimde 8 şüpheli yakalandı Zorda kalanları kredi ile borçlandıran 12 kişi yakalandı Zorda kalanları kredi ile borçlandıran 12 kişi yakalandı Mersin 3. sayfa: Tarsus'ta kaçak içki ve sigara operasyonu Mersin 3. sayfa: Tarsus'ta kaçak içki ve sigara operasyonu
Kaynak: AA

Yenişehir, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Çamaşır Kafe'yle öğrencilere kıyafet temizleme ve ders çalışma imkanı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:55 Jorge Jesus yine şaşırttı! MKE Ankaragücü-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri netleşti
18:34 Ekonomik düzenlemeleri kapsayan 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi! İşte ayrıntılar
18:13 Mike Tyson'ın ringde skandal kulak koparma olayından sonra kazandığı parayı açıkladı! Duyanların ağzı açık kaldı
18:03 ABD'ye ziyaretinin amacı ne? İYİ Parti'nin dünyaya açılan kapısı Mehmet Ali Karamemiş hakkında dikkat çeken derleme
17:45 Taraftarı üzen sakatlık haberi! Weghorst ve Ghezzal bir süre forma giyemeyecek
17:28 Samsun'da kendisini terk eden eşine "Elveda hayat" başlıklı mektup bırakan vatandaş intihara teşebbüs etti
16:58 Düzce'de park halindeki aracını bahçeye uçmuş gören kadın sürücü, sinirlerine hakim olamadı!
16:58 THY uçağında taşkınlık yapan Belaruslu yolcu, acil iniş yapılarak güvenlik güçlerine teslim edildi
16:54 Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden madencinin eşi: Kocam bana, 'Bacalarda sıkıntı var, temizlenmesi gerek' diyordu
16:47 Atakum sahilinde cansız bedeni bulunan İlklima, kendini vurmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 19:04:08. #1.12#
SON DAKİKA: "Çamaşır Kafe"yle öğrencilere kıyafet temizleme ve ders çalışma imkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement