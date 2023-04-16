Çamaşır makinesi tartışması kanlı bitti: Kardeşi ağabeyini öldürdü

Ankara'da aynı evde yaşadığı kardeşi doktor ağabeyini çamaşır makinesi tartışması nedeniyle göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Yenimahalle ilçesi Ragıp Tüzün Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte yaşayan Baran A. ve Özgür A. kardeşler, çamaşır makinesi açma kapama konusu yüzünden tartıştı. Tartışma sonrasında Baran A., özel bir kurumda doktor olarak çalışan ağabeyi Özgür A.'yı bıçakla ağır şekilde yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Özgür A. hastanede hayatını kaybetti. Abisini öldüren zanlı ise olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürerken hayatını kaybeden Özgür A.'nın cesedi ise otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - ANKARA