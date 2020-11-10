Çamaşır makinesi evi yakıyordu - Son Dakika

Çamaşır makinesi evi yakıyordu
10.11.2020 23:33
Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde bir evde çamaşır makinesinin alev alması sonucu yangın çıktı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde bir evde çamaşır makinesinin alev alması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Toplum Sokak üzerinde bir apartmanın birinci katından dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 110 ekiplerine bildirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde olay yerine gelerek eve girdi. Evin lavoba kısmından yoğun duman geldiğini tespit eden ekipler kapıyı açtı. Çamaşır makinesinin yandığını gören ekipler alevlere müdahale ederek olası bir faciayı önledi.
(Ekrem Keser - İsmail Ümit Dilşen/İHA)
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