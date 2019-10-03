Çamaşır makinesi içine gizlenen uyuşturucuları 'Limit' buldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarmanın bir evde narkotik dedektör Limit ile bir evde yaptığı uyuşturucu operasyonunda çamaşır makinesi içine gizlenmiş eroin, kokain, esrar, bonzai uyuşturucu haplar ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Çorlu ilçesinde bir evde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunu ve uyuşturucuların sokaklarda satıldığını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekipleri şüphelilerin ev ve işyerlerine narkotik dedektör köpek Limit'in de katıldığı operasyonla arama yaptı. Evde yapılan aramada Limit'in banyodaki çamaşır makinesine yoğun tepki vermesi üzerine açılan makine içine gizlenmiş 1 kilo 500 gram esrar, 1 kilogram bonzai, 380 uyuşturucu hap, 110 gram eroin, 200 gram kokain ele geçirildi.

Uyuşturucularla ilgili gözaltına alınan E.B., K.D. ve B.A. jandarmadaki soruşturmalarının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.