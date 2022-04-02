Çamaşır makinesi kablosu alev aldı: 1 yaralı - Son Dakika
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Çamaşır makinesi kablosu alev aldı: 1 yaralı

02.04.2022 16:22
Çamaşır makinesi kablosu alev aldı: 1 yaralı

Samsun'da çamaşır makinesinin kablosunun alev alması sonucu bir kişi kollarından yanarak yaralandı.

Samsun'da çamaşır makinesinin kablosunun alev alması sonucu bir kişi kollarından yanarak yaralandı.

Olay, Canik ilçesi Karşıyaka Ali Kuşçu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı bir evde çamaşır makinesinin kablosundan alev çıkması sonucunda makinenin etrafında bulunan çamaşırlar da alev aldı. Bu sırada ev sahibi Muaz Şino isimli vatandaş yanan çamaşırları elleriyle tutarak dışarı attı. Kollarında yanık oluşan Muaz Şino, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise gerekli kontrolleri yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı. - SAMSUN

Çamaşır makinesi kablosu alev aldı: 1 yaralı
Çamaşır makinesi kablosu alev aldı: 1 yaralı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Karşıyaka, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çamaşır makinesi kablosu alev aldı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çamaşır makinesi kablosu alev aldı: 1 yaralı - Son Dakika
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