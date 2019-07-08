Çamaşır makinesi motorundan seyyar değirmen üretti - KARS

Kars'ın Selim ilçesinde yaşayan demir doğrama ustası Latif Baytar'ın çamaşır makinesi motorunu kullanarak ürettiği seyyar değirmen ilgi görüyor.İlçe merkezinde yaklaşık 30 yıldır soba ve tarım aletleri üreten demir doğrama ustası Baytar, pahalı bulduğu yem fiyatları üzerine çözüm arayışına girdi.Baytar, tavuklarının yem ihtiyaçlarını daha ekonomik hale getirmek için çamaşır makinesi motorunu kullanarak yem ve un üreten seyyar değirmen geliştirdi.Kendisi için yaptığı makineyi gören ve yoğun ilgi gösteren çiftçilerin talebi üzerine kolları sıvayan Baytar, iş yerinde sanayi tipi seyyar değirmen üretimine geçti.Latif Baytar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hobi olarak çok sevdiği süs tavuklarını beslediğini söyledi.Yem fiyatlarının pahalı olması nedeniyle böyle bir makine yapma kararı aldığını ifade eden Baytar, şöyle konuştu:"Tavuklarıma yem almaya gittim, fiyatları çok yüksek buldum. Yemlerin içerisinde arpa, buğday, mısır var. Düşündüm ve tavuklarım için basit bir yem makinesi yapmaya karar verdim. Hurdacıdan çamaşır makinesi motoru aldım, onun üzerine boru ve saclarla basit bir yem makinesi yaptım. Bunu insanlar görünce hoşuna gitti. Talep artınca ben de yapmaya başladım. Tabi bunu daha sonra talepler daha büyük ebatta olunca sanayi tipi üretime başladık."Yem fabrikası ve değirmendeki işlemin aynısını yapıyorBaytar, seyyar değirmenlerle hayvanların yem ihtiyacının yanı sıra vatandaşların kendi un ihtiyacını da giderebildiğini belirterek, ilçe halkına böyle bir makine kazandırdığı için mutlu olduğunu dile getirdi.Makinenin teknik detayları hakkında bilgi veren Baytar, "Makinenin içerisinde elekler koyduk ve kepekli, kepeksiz mısır kırma, buğday, arpa gibi tarımsal ürünleri güvenle hayvanlara yedirebilirsiniz. Her evde olması gereken seyyar değirmen, besicilik, hayvancılık yapanların ihtiyacını karşılıyor. 220 volt elektrikle çalışan bu makine, yem fabrikalarında, değirmenlerde yapılan işlemin aynısını yapıyor." ifadelerini kullandı.Bir saat içerisinde bir ton arpa kırabiliyorSeyyar değirmeni kullanan vatandaşlardan Aytekin Gürboğa da makinenin bölgede yaşayan çiftçiler tarafından beğenilmesi üzerine kendisinin de yaptırdığını anlattı.Gürboğa, değirmenin bir çok işe fayda verdiğini ve iş gücünü azalttığını ifade ederek, "Ustamızın böyle bir makine yaptığını duyduk. Özellikle kışın değirmenlere gitmek bizim için çok zor oluyor. Bu makineyle içerideki mahsulümüz rahatlıkla öğütebiliyoruz. Bir saat içerisinde rahatlıkla bir ton arpa, kırabiliyoruz. Ustamızdan Allah razı olsun, bizi değirmenlere gitmekten kurtardı." diye konuştu.