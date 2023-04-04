Facianın eşiğinden dönüldü! Çamaşır makinesi bomba misali patladı - Son Dakika
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Facianın eşiğinden dönüldü! Çamaşır makinesi bomba misali patladı

04.04.2023 13:17

İspanya'daki bir çamaşırhanede çalışmakta olan çamaşır makinesi bir anda patladı. O sırada elinde çantayla çamaşırhaneden çıkan adam, patlamadan kıl payı kurtulmayı başardı. Patlama, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

İspanya'da bir çamaşırhanede bulunan çamaşır makinelerinden birinde patlama meydana geldi. Çamaşır makinesi çalışırken elinde çantasıyla çamaşırhaneden çıkan adam, patlamadan saniyelerle kurtuldu.

KAMERA ANBEAN KAYDETTİ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, adamın çamaşırhaneden çıkmasının ardından makinelerden birinin kapağının açıldığı, birkaç giysinin yere düştüğü ve ardından patlama meydana geldiği görüldü.

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Kaynak: İHA
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İspanya, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Facianın eşiğinden dönüldü! Çamaşır makinesi bomba misali patladı - Son Dakika


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