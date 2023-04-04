İspanya'da bir çamaşırhanede bulunan çamaşır makinelerinden birinde patlama meydana geldi. Çamaşır makinesi çalışırken elinde çantasıyla çamaşırhaneden çıkan adam, patlamadan saniyelerle kurtuldu.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, adamın çamaşırhaneden çıkmasının ardından makinelerden birinin kapağının açıldığı, birkaç giysinin yere düştüğü ve ardından patlama meydana geldiği görüldü.
Son Dakika › 3. Sayfa › Facianın eşiğinden dönüldü! Çamaşır makinesi bomba misali patladı - Son Dakika